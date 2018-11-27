26 Kasım 2018 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/nasa-nin-insight-uzay-araci-mars-a-resmen-ayak-11477438-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/tum-dunyanin-merakla-bekledigi-tarihi-inis_11477438_74_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>NASA'nın InSight Uzay Aracı Mars'a Resmen Ayak Bastı!</span> </a></li><li><a href='/ak-parti-kulislerinde-bomba-iddia-ankara-da-11477427-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/kulislerde-bomba-iddia-iste-ak-parti-nin-ankara_11477427_52_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti Kulislerinde Bomba İddia: Ankara'da Özhaseki, İzmir'de Zeybekçi Aday Gösterilecek</span> </a></li><li><a href='/abdullah-avci-ayaklarimiz-saglam-basiyor-11477421-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/abdullah-avci-fenerbahce-ye-mi-gidecek-canli_11477421_12_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Abdullah Avcı, Beşiktaş ve Fenerbahçe İddialarına Son Noktayı Koydu!</span> </a></li><li><a href='/basina-kamyonetin-kasa-kapagi-carpan-genc-kiz-11477420-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/universite-kapisinda-talihsiz-olum_11477420_33_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Başına Kamyonetin Kasa Kapağı Çarpan Genç Kız, Yaşamını Yitirdi</span> </a></li><li><a href='/goztepeli-andre-castro-dan-hakeme-var-tepkisi-11477413-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/andre-castro-dan-var-tepkisi_11477413_70_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Göztepeli Andre Castro'dan Hakeme VAR Tepkisi</span> </a></li><li><a href='/acun-ilicali-eski-esine-seyma-subasi-dan-daha-11477411-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/seyma-subasi-ilicali-nin-eski-esinin-gerisinde_11477411_24_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Acun Ilıcalı'nın, Eski Eşi Zeynep'e Şeyma Subaşı'dan Daha Fazla Nafaka Ödediği Ortaya Çıktı</span> </a></li><li><a href='/milli-takimlarinda-sakatlanan-neymar-ve-mbappe-11477400-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/paris-saint-germain-e-yildizlarindan-iyi-haber_11477400_76_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Milli Takımlarında Sakatlanan Neymar ve Mbappe'den PSG'ye İyi Haber!</span> </a></li><li><a href='/sansal-buyuka-yusuf-namoglu-nun-huseyin-gocek-e-11477388-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/mhk-baskani-yusuf-namoglu-nun-huseyin-gocek-i_11477388_29_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Şansal Büyüka, Yusuf Namoğlu'nun Hüseyin Göçek'e Tepki Gösterdiğini İddia Etti</span> </a></li><li><a href='/basaksehir-bu-sezon-ilk-defa-11477384-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/lider-basaksehir-goztepe-karsisinda-ilki-yasadi_11477384_85_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Başakşehir, Bu Sezon İlk Kez Deplasmanda 2 Farkla Kazandı</span> </a></li><li><a href='/iste-acun-ilicali-ile-seyma-subasi-nin-gecmisten-11477380-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/iste-acun-ilicali-ile-seyma-subasi-nin-gecmisten_11477380_33_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İşte Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Geçmişten Günümüze Hikayesi</span> </a></li><li><a href='/selahattin-demirtas-diyarbakir-dan-aday-11477378-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/hdp-nin-diyarbakir-dan-aday-yapmak-istedigi_11477378_28_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'dan Aday Olmayacağını Duyurdu</span> </a></li><li><a href='/basaksehir-seriye-bagladi-goztepe-yi-de-gectiler-11477366-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/basaksehir-zirveye-demir-atti_11477366_99_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Başakşehir Seriye Bağladı! Göztepe'yi de Geçtiler: 2-0</span> </a></li><li><a href='/osmanlispor-fk-tetis-yapi-elazigspor-1-1-11477314-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/osmanlispor-ile-elazigspor-yenisemedi_11477314_72_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 Berabere Kaldı</span> </a></li><li><a href='/iyi-parti-nin-trabzon-buyuksehir-belediye-baskan-11477308-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/iyi-parti-nin-ilk-buyuksehir-belediye-baskan_11477308_52_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İYİ Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu</span> </a></li><li><a href='/isvecli-superstar-zlatan-ibrahimovic-in-turkiye-11477300-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/zlatan-ibrahimovic-ten-turklerin-gonlunu-fetheden_11477300_84_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İsveçli Süperstar Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye Paylaşımları Büyük İlgi Gördü</span> </a></li><li><a href='/iste-turkiye-nin-gundemini-mesgul-eden-bosanma-11477278-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/tam-874-milyon-dolar-iste-unlu-isimlerin-odedigi_11477278_95_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İşte Türkiye'nin Gündemini Meşgul Eden Boşanma Davaları</span> </a></li><li><a href='/boca-otobusune-saldiri-sirasinda-kafasina-sise-11477277-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/boca-otobusune-saldiri-sirasinda-sofor-bilincini_11477277_35_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Boca Juniors Otobüsüne Saldırı Sırasında Kafasına Şişe İsabet Eden Şoförün, Bilincini Kaybettiği Ortaya Çıktı</span> </a></li><li><a href='/sancaktepe-deki-helikopter-faciasinda-sehit-olan-11477236-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/turkiye-yi-yasa-bogdu_11477236_84_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Sancaktepe'deki Helikopter Faciasında Şehit Olan Askerlerimizin Aileleri Acı Haber Karşısında Yıkıldı</span> </a></li><li><a href='/alanyaspor-teknik-direktoru-sergen-yalcin-ilk-11477224-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/sergen-yalcin-ilk-yaridaki-hedefini-belirledi_11477224_55_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İlk Yarıdaki Hedefini Belirledi: 20 Puan</span> </a></li><li><a href='/sampiyon-jokey-halis-karatas-taburcu-oldu-11477179-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/attan-dusen-halis-karatas-ta-korkulan-olmadi_11477179_43_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Şampiyon Jokey Halis Karataş, Taburcu Oldu</span> </a></li><li><a href='/milli-oyuncu-emre-mor-yeni-teknik-direktorumuzu-11477177-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/emre-mor-yeni-hocayla-yeni-bir-sayfa-acacak_11477177_89_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Milli Oyuncu Emre Mor: Yeni Teknik Direktörümüzü Çok Sevdim</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-nato-dan-ukrayna-gemilerine-el-koyan-11477152-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/nato-dan-ukrayna-gemilerine-el-koyan-rusya-ya_11477152_5_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>NATO'dan Ukrayna Gemilerine El Koyan Rusya'ya Sert Uyarı!</span> </a></li><li><a href='/seyma-subasi-nin-annesinin-eski-aciklamalari-11477146-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/seyma-nin-annesinin-aciklamalari-sosyal-medyayi_11477146_45_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Şeyma Subaşı'nın Teyzesinin Eski Açıklamaları Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-cumartesi-gunu-yapacagi-antrenmani-11477140-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/galatasaray-in-taraftara-acacagi-antrenmanin_11477140_61_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray, Cumartesi Günü Yapacağı Antrenmanı Taraftara Açacak</span> </a></li><li><a href='/b-moncengladbach-takiminin-kac-rt-alirsak-11477124-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/kac-rt-alirsak-sampiyonlugu-verirsiniz-sorusu_11477124_4_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>B. Möncengladbach Takımının, 'Kaç RT Alırsak Şampiyonluğu Verirsiniz' Sorusu Almanya'da Gündem Oldu</span> </a></li><li><a href='/husumetli-oldugu-amcasinin-ogluna-boyle-kursun-11477116-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/sokak-ortasinda-amcasinin-ogluna-kursun-yagdirdi_11477116_53_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Aralarında Husumet Bulunan Amcasının Oğluna Kurşun Yağdıran Zanlı, Tutuklandı! Saldırı Anı Kamerada</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-bassavciliktan-helikopter-kazasiyla-11477111-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/4-askerimizin-sehit-oldugu-kazayla-ilgili_11477111_79_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Son Dakika! Başsavcılık, 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazasıyla İlgili Açıklama Yayınladı</span> </a></li><li><a href='/8-saat-ameliyat-masasinda-kalan-kadinin-tecavuze-11477099-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/tedavi-icin-gittigi-hastanede-ameliyat-masasinda_11477099_91_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>8 Saat Ameliyat Masasında Kalan Kadının Tecavüze Uğradığı Ortaya Çıktı</span> </a></li><li><a href='/fenerbahce-de-aziz-yildirim-ibra-edilmedi-11477095-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/fenerbahce-genel-kurulundan-cikan-karar-aziz_11477095_45_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım İbra Edilmedi!</span> </a></li><li><a href='/fatma-sahin-i-duygulandiran-karsilama-11477088-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/ak-parti-li-fatma-sahin-gordugu-manzara_11477088_19_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fatma Şahin'i Duygulandıran Karşılama</span> </a></li><li><a href='/acun-ilicali-dan-ayrilan-seyma-subasi-soyadini-11477057-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/seyma-nin-instagram-hesabindaki-ilicali-detayi_11477057_80_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Acun Ilıcalı'dan Ayrılan Şeyma Subaşı, Sosyal Medya Hesabındaki Soyadını Değiştirdi</span> </a></li><li><a href='/a-milli-takim-da-melih-mahmutoglu-kadrodan-11477041-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/milli-takimda-melih-mahmutoglu-kadrodan-cikarildi_11477041_66_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>A Milli Takımda Melih Mahmutoğlu, Sakatlığı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı</span> </a></li><li><a href='/cengiz-tarihe-geciyor-arsenal-den-50-milyon-euro-11476968-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/arsenal-turkiye-nin-gururu-cengiz-icin-serveti_11476968_35_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İngiliz Devi Arsenal, Cengiz Ünder İçin 50 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı</span> </a></li><li><a href='/banka-resepsiyonisti-gogsunden-vurulmus-olarak-11476967-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/gogsunden-tek-kursun-bankada-sir-dolu-olay_11476967_55_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Bankada Çalışan Resepsiyonist Kadın Göğsünden Tabancayla Vurulmuş Şekilde Bulundu</span> </a></li><li><a href='/ankara-da-depodan-stoklanmis-1300-ton-kuru-sogan-11476963-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/stokculugun-boylesi-pes-dedirtti-130-ton-sogan_11476963_34_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ankara'da Su Deposunda Stoklanmış 1300 Ton Kuru Soğan Bulundu</span> </a></li><li><a href='/dha-yurt-bulteni-16-2-11476957-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/kasikci-cinayetiyle-ilgili-arama-sona-erdi-iste_11476957_64_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yalova'daki Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Arama Sona Erdi</span> </a></li><li><a href='/annesini-bicaklayarak-oldurdu-hatirlamiyorum-dedi-11476890-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/bipolar-bozuklugu-olan-adam-beraber-yasadigi_11476890_93_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Annesini Öldüren Bipolar Bozukluğu Olan Adam, Ekip Aracına Binerken 'Hatırlamıyorum' Dedi</span> </a></li><li><a href='/balikesirspor-umraniyespor-maci-kaldigi-yerden-11476884-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/yarida-kalan-balikesirspor-umraniyespor-maci-icin_11476884_47_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yarıda Kalan Balıkesirspor - Ümraniyespor Maçı Kaldığı Yerden Devam Edecek!</span> </a></li><li><a href='/genleriyle-oynanmis-ilk-bebeklerin-dunyaya-geldi-11476867-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/okuyanin-kani-donuyor-genleriyle-oynanmis-ilk_11476867_85_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Genleriyle Oynanmış İlk Bebekler Dünyaya Geldi</span> </a></li><li><a href='/esiyle-tartisti-falezlerde-intihara-kalkisti-11476861-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/26/olumun-kiyisindan-aldi-intihara-kalkisan-kadini_11476861_58_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Eşiyle Tartıştığı İçin İntihara Kalkışan Kadını Polis İkna Etti</span> </a></li></ul>