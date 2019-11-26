Haberler » Sinema » 26 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haber

26 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Kasım 2019 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

26.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 06:4526 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Süper Lig Maç Sonu

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Dünden Bugüne

04:30 Süper Lig Maç Sonu

05:45 Süper Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

15:30 Süper Lig Maç Sonu

17:00 UEFA Avrupa Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

20:45 Galatasaray - C. Brugge

21:00 beIN Manşet

21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:55 Galatasaray - C. Brugge

22:40 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:45 26 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
26.11.2019 07:23:57