26 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:35 Körling

01:25 Haberler

01:35 Kızak

02:00 Kızak

02:30 Üç Bant Bilardo

03:30 Yüzme

04:30 Olimpiyat Oyunları

05:00 Körling

06:00 Körling

08:00 Kızak

09:00 Kızak

09:45 Kayakla Atlama

10:30 Kayakla Atlama

11:45 Satranç

12:45 Alp Disiplini

13:15 Alp Disiplini

14:15 Alp Disiplini

15:00 Körling

16:30 Kızak

17:00 Kızak

18:15 Alp Disiplini

19:00 Alp Disiplini

19:45 Kayakla Atlama

20:30 Kayakla Atlama

22:10 Haberler

22:15 Formula E

23:15 Spor Otomobil