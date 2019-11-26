Haberler » Sinema » 26 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı - Haber

26 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

26 Kasım 2019 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

26.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 06:4526 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Azize

03:00 Afili Aşk

05:15 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Azize

22:45 Azize


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:45 26 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 26 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
26.11.2019 07:23:21