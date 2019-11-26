26 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Fırtına Tanrısı
01:45 Fırtına Tanrısı
03:30 Aşk Ağlatır
05:45 Kuaförüm Sensin
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
10:30 Gelin Evi
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Zahide Yetiş'le
18:45 Show Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:00 Düğüm Salonu