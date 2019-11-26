26 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Süper Lig Özetler

02:30 TFF 1. Lig Özetler

03:00 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Grup Karş.' Amerika - Paragua

03:00 Amerika - Paraguay

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:35 Almanya Bundesliga Özetler

05:00 Süper Lig Özetler

05:30 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 Bundesliga

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 TFF 1. Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:05 Süper Lig Goller

18:15 İngiltere Premier Lig Goller

18:30 Hedef Süper Lig

19:50 Süper Lig Panorama

20:00 Spor Merkezi

20:55 Dakika Skor

22:45 Aktüel Futbol