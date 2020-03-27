26 Mart 2020 Haberleri
26 Mart 2020 Manşet Haberleri.
27.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:18
- Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
- Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
- Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
- Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
- 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
- Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
- Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
- Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
- İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
- Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
- ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
- Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
- Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
- Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
- Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti
- Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
- Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
- Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
- Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
- New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi
- Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
- Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
- Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
- Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
- Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
- Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
- Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
- Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
- ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
- Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
- Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
- Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
- Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
- İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
- Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
- Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Etiketler: Sofiane Feghouli, Merkez Bankası, Serhat Güler, Başakşehir, Genel