26 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
26 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Manşet
00:30 BİR ZAMANLAR FUTBOL
00:30 Uruguay - Portekiz
01:30 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.
02:00 Portekiz - İspanya
02:10 Bir Zamanlar Futbol
03:00 Spor Artı
03:10 Spor Manşet
04:30 Futbolun En Büyük Sahnesi
04:40 Spor Artı
04:55 Süper Lig En Güzel Goller
05:30 Futbol Akşamı
06:10 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI
06:35 FREESTYLE
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:25 Süper Lig En Güzel Goller
10:25 PREMİER LİG
10:40 CRİSTİANO RONALDO GOLLER
10:50 MUHAMMED SALAH GOLLER
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
15:00 Gündem Futbol
16:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.
17:30 Bundesliga
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Ana Haber
20:00 İngiltere Premier Lig Goller
20:15 Uruguay - Portekiz
20:15 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN
20:15 Fransa - Arjantin
22:00 FUTBOL AKŞAMI
22:00 Bir Zamanlar Futbol
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com