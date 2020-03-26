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26 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

26 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

26.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 06:45
26 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Manşet

00:30 BİR ZAMANLAR FUTBOL

00:30 Uruguay - Portekiz

01:30 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.

02:00 Portekiz - İspanya

02:10 Bir Zamanlar Futbol

03:00 Spor Artı

03:10 Spor Manşet

04:30 Futbolun En Büyük Sahnesi

04:40 Spor Artı

04:55 Süper Lig En Güzel Goller

05:30 Futbol Akşamı

06:10 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI

06:35 FREESTYLE

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Canavar Arabalar

07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:25 Süper Lig En Güzel Goller

10:25 PREMİER LİG

10:40 CRİSTİANO RONALDO GOLLER

10:50 MUHAMMED SALAH GOLLER

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

15:00 Gündem Futbol

16:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.

17:30 Bundesliga

18:00 Spor Merkezi

19:30 Spor Ana Haber

20:00 İngiltere Premier Lig Goller

20:15 Uruguay - Portekiz

20:15 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN

20:15 Fransa - Arjantin

22:00 FUTBOL AKŞAMI

22:00 Bir Zamanlar Futbol

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Uruguay, Futbol, Trt, TV, TV

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