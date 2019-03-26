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26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde anma program düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlhami Ertem Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Fatma Nur Aktaş, Balkan Savaşları'nın kitlesel göçlere ve büyük acılara sebep olduğunu söyledi.Balkan Savaşları'nın en yoğun etkilerinin Edirne'de görüldüğünü anlatan Aktaş, "Balkanlar'da yaşayan Türkler, savaş sebebiyle ana vatanına kavuşmak için göç yollarına düşmüş, iklim şartları, eşkiya saldırıları dolayısıyla büyük acılar çekmiştir. Balkanlar'dan İstanbul'a yapılan göçler sırasında başta çocuk ve yaşlı olmak üzere birçok insan hayatını kaybetmiştir. Türk tarihini en acılı günlerinin yaşandığı 1912 ve 1913 yılları Balkanlar'ın en acı yıllarıdır. Rumeli göçmenlerinin hala yüreklerini sızlatır. Tüm şehitlerimizi Balkan şehitleri huzurunda saygıyla anıyoruz." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından İlhami Ertem Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Balkan Şehitlerini Anma" adlı tiyatro oyunu sergilendi.Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.