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26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

26.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:04
26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Soytürk mesajında, tarihin en ibret alınması gerek olaylarından Balkan Savaşları'nın yıl dönümünde olduğunu hatırlattı.
Balkan coğrafyasının acı ve tatlı olayların en güçlü tanığı olduğunu vurgulayan Soytürk, bu coğrafyada tarihin en unutulmaz destanlarından birinin yaşandığını belirtti.
İmkansızlıkları içerisinde çırpınarak vatanı hakkıyla savunan yiğitlerin adının ölümsüzlük anıtına yazıldığını aktaran Soytürk, mesajında şunları kaydetti:
"Bu anıtlar yaşadığımız tüm savaş ve işgallere rağmen tek askerimiz kalıncaya kadar mücadele etmeyi gelenek haline getirmiş yüce Türk askerimizin ve milletimizin direnme öyküsünü anlatır bize. Balkan Savaşları'nda Edirne'de savunulan sadece geçmiş değil gelecekti. ve eğer Edirne'de bu savunmayı Şükrü Paşa o aziz şehitlerimizle birlikte yapmamış olsaydı.Belki biz bugün bu topraklarda tutunamaz olacaktık.
Onun için aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Edirne yaşadığı işgalin derin izlerini silse de vefa duygusunu hiçbir zaman yitirmeyecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere sadece bir şehri değil, bir milletin izzetini ve insanlığın onurunu savunarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel

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