26 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi
Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağıTerim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyorMerve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun...
26.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:25
Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı
Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyorMerve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal"Lütfen sizler de evde kalın"
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Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajıFaik Samed Güneş: İyi beslenin, iyi dinlenin Dmitrii Bahov: Dışarı çıkmayın
Milli dartçılar: Evde kal, aktif kal
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Kaynak: DHA
Etiketler: Merve Terim, Fatma Zehra, Fatih Terim, Spor