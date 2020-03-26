26 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı

Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyor

Merve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim

Buse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak

Merve ve Buse'ye destek yağdı

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

"Lütfen sizler de evde kalın"

Görme engelli milli sporculardan "Evde kal" çağrısı

Tekin Okan Düzgün: Sosyal mesafeyi koruyalım

Oğuz Akbulut: Çevreniz için evde kalınQ

Hasan Hüseyin Kaçar: Virüsten korunmak için evdeyim

Havva Elmalı: Evde kal Türkiye

Hüseyin Alkan: Evden çıkma

Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı

Faik Samed Güneş: İyi beslenin, iyi dinlenin

Dmitrii Bahov: Dışarı çıkmayın

Milli dartçılar: Evde kal, aktif kal

Kaynak: DHA