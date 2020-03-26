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26 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağıTerim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyorMerve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun...

26.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:25
26 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı

Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyor

Merve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim

Buse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak

Merve ve Buse'ye destek yağdı

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

"Lütfen sizler de evde kalın"

Görme engelli milli sporculardan "Evde kal" çağrısı

Tekin Okan Düzgün: Sosyal mesafeyi koruyalım

Oğuz Akbulut: Çevreniz için evde kalınQ

Hasan Hüseyin Kaçar: Virüsten korunmak için evdeyim

Havva Elmalı: Evde kal Türkiye

Hüseyin Alkan: Evden çıkma

Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajı

Faik Samed Güneş: İyi beslenin, iyi dinlenin

Dmitrii Bahov: Dışarı çıkmayın

Milli dartçılar: Evde kal, aktif kal


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Merve Terim, Fatma Zehra, Fatih Terim, Spor

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