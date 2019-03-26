26 Mart Salı Dha Spor Gündemi

GALATASARAY<br><br>11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının çalışmalarına devam edecek.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı lacivertlilerde Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>18.00 Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.<br><br>HAZIRLIK MAÇLARI<br><br>16.00 Aytemiz Alanyaspor - Altyn Asyr<br><br>2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ<br><br>20.00 Ermenistan - Finlandiya<br><br>22.45 İsviçre - Danimarka<br><br>22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Gürcistan<br><br>22.45 Romanya - Faroe Adaları<br><br>22.45 Norveç - İsveç<br><br>22.45 Malta - İspanya<br><br>22.45 İtalya - Lihtenştayn<br><br>22.45 Bosna-Hersek - Yunanistan<br><br>VOLEYBOL<br><br>Erkekler CEV Kupası Finali<br><br>20.00 Galatasaray - Trentino Itas