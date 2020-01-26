26 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 İyi Olan Kazansın 02:15 Kara Ekmek 05:00 Beyaz Gelincik 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:25 Bir Zamanlar Çukurova 15:50 Kuruluş Osman 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Hercai 23:40 Kuruluş Osman