26 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Sonu
01:45 Süper Lig Maç Sonu
03:00 Maç Saati
03:30 Özel Röportaj
04:00 Maç Saati
04:45 Maç Sonu
05:00 Süper Lig Maç Sonu
05:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
06:45 Süper Lig'in Gol Kralları
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
07:00 Maç Saati
08:00 Süper Lig Kısa Özet
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
14:00 Maç Başlıyor
14:45 Süper Lig'in Gol Kralları
15:00 Dünden Bugüne
15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
16:00 Göztepe - Beşiktaş
16:15 Süper Lig Kısa Özet
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Devre Arası
17:00 Göztepe - Beşiktaş
17:00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor
17:45 Devre Arası
18:00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor
18:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 İH Konyaspor - Galatasaray
19:00 Maç Önü
19:45 Devre Arası
20:00 İH Konyaspor - Galatasaray
20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
20:45 Devre Arası
21:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
21:00 Maç Sonu
21:15 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Maç Saati