26 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Kızım ve Ben

01:30 Kadın

02:40 Temizlik Benim İşim

03:30 Aşk Yeniden

04:00 Zuhal Topal’la Sofrada

04:45 Şevkat Yerimdar

05:45 İnadına Aşk

06:00 İnadına Aşk

07:15 Çalar Saat Hafta Sonu

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

11:15 Benim Babam Bir Melek

13:30 Benden Söylemesi

14:15 Kadın

15:30 Şevkat Yerimdar

15:30 Memet Özer ile Mutfakta

16:30 Zümrüdüanka

16:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

20:00 Savaşçı

22:30 Zümrüdüanka