26 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:30 Kızım ve Ben 01:30 Kadın 02:40 Temizlik Benim İşim 03:30 Aşk Yeniden 04:00 Zuhal Topal’la Sofrada 04:45 Şevkat Yerimdar 05:45 İnadına Aşk 06:00 İnadına Aşk 07:15 Çalar Saat Hafta Sonu 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Mucize Doktor 11:15 Benim Babam Bir Melek 13:30 Benden Söylemesi 14:15 Kadın 15:30 Şevkat Yerimdar 15:30 Memet Özer ile Mutfakta 16:30 Zümrüdüanka 16:45 Yasak Elma 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Zümrüdüanka 20:00 Savaşçı 22:30 Zümrüdüanka