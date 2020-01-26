26 Ocak 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Zemheri 02:15 Ramo 03:00 Ramo 04:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 05:30 Cumartesi Sürprizi 06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 10:00 Canım Kardeşim 11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 13:00 Oh Olsun 14:00 Tarkan Güçlü Kahraman 14:45 Ramo 15:45 Zemheri 16:30 Zemheri 16:45 Ramo 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 20:00 Köyden İndim Şehire 20:00 Yabancı 21:45 Sağ Salim 22:15 Efsane Yumruk 23:45 Ramo