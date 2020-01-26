26 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:30 Dağ 2 01:45 Deccal 2 03:40 Sevdim Seni Bir Kere 04:40 Cesur ve Güzel 05:30 Benim Tatlı Yalanım 08:00 Çilek Kokusu 08:15 Yakışıklı Prens 09:00 Burcu ile Hafta Sonu 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Sefirin Kızı 13:00 Dağ 2 15:45 Güvercin 15:45 Babil 18:45 Star Haber 20:00 Babil 20:00 Güvercin 23:00 Sefirin Kızı