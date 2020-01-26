26 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
00:00 Teknik Analiz
02:00 Süper Lig Özetler
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:15 TFF 1. Lig Özetler
02:30 Almanya Bundesliga Özetler
02:35 Lig Raporu
02:45 Stadyum
03:05 Avrupa Yolunda
03:30 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:28 İstiklal Marşı
07:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Olimpiyat Yıldızları
08:25 Lig Raporu
08:35 Almanya Bundesliga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:35 Almanya Bundesliga Özetler
10:50 Spor Kitaplığı
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta
13:25 Samsunspor - Başkent Akademi
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta
14:15 Süper Lig Özetler
14:30 Samsunspor - Başkent Akademi
15:00 Avrupa Stüdyosu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Dünya Ralli Şampiyonası
17:05 Spor Bülteni
17:25 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta
17:30 Spor Haftasonu
18:15 Süper Lig Özetler
18:30 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta
19:50 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz