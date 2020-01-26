26 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Zaman Matinesi 01:00 Tutunamayanlar 01:30 Payitaht Abdülhamid 01:55 Şampiyon 02:30 Şampiyon 04:05 Ömür Dediğin 04:35 Küçük Hanımefendi 05:05 Küçük Hanımefendi 05:55 Beni Böyle Sev 06:25 Beni Böyle Sev 08:35 1'de Bugün 08:45 Tozkoparan 09:00 1'de Bugün 09:10 Diriliş Ertuğrul 11:50 Enine Boyuna 12:00 Şampiyon 13:00 Savaşın Efsaneleri 13:00 1'de Bugün 13:10 Payitaht Abdülhamid 14:05 1'de Bugün 14:15 Tutunamayanlar 15:00 1'de Bugün 15:10 Benim Adım Melek 16:45 Tozkoparan 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Şampiyon