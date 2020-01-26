26 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 00:45 Kelime Oyunu 01:10 Tehlikeli Soygun 01:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 02:00 Yeniden Konuşalım 02:20 Çok Gezenti 02:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 03:20 Müzik 03:20 Rehber 03:40 Galip Derviş 04:20 Ben Bilmem Eşim Bilir 04:20 Müzik 04:20 Rehber 05:20 Sen de Yap 06:00 Geniş Aile 07:00 Kavak Yelleri 08:45 Sen de Yap 08:45 Çocuklar Duymasın 09:45 Çok Gezenti 11:15 Yeniden Konuşalım 11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 12:15 Çok Gezenti 12:15 Rehber 13:30 Sen de Yap 13:30 Rehber 14:30 Küçük Ağa 16:45 Çocuklar Duymasın 16:45 Sende Yap 18:00 Cenaze İşleri 19:00 Kelime Oyunu 21:00 Şeref Meselesi 23:30 Cenaze İşleri 23:30 Şehrin Adamı