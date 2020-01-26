Haberler » Sinema » 26 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler

26 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

26 Ocak 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

26.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 26.01.2020 06:4526 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:15 Komedi Türkiye

02:55 Doya Doya Moda

04:00 8x8

04:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:15 Bilginiz Olsun

05:30 Oynat Bakalım

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Şaşkın Bakkal 216

10:00 Sağlam Geziyoruz

11:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Hastanede Hayat

14:00 O Ses Türkiye

16:30 Doğduğun Ev Kaderindir

16:45 Çakallarla Dans 4

20:00 O Ses Türkiye

23:20 Doğduğun Ev Kaderindir


Tv8, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

26.01.2020 07:14:14