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26 Ocak Dünya Gümrük Günü

Kayseri Gümrük Müdürü Salih Bayram ile Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürü Mehmet Vecihi Gönül, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

24.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:3826 Ocak Dünya Gümrük Günü
Gümrük Müdürü Salih Bayram ile Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürü Mehmet Vecihi Gönül, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın'ı makamında ziyaret eden Bayram ile Gönül, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten memnuniyet duyan Günaydın, Dünya Gümrük Günü'nü kutlayarak, gümrük teşkilatının hem Kayseri hem de Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.
Gümrük çalışanları, Günaydın'a plaket takdim etti.

Dünya Gümrük Günü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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