26 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

Beşiktaş
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor
14.00 Hatayspor - Ekol Göz Menemenspor
16.30 Eskişehirspor - Adanaspor
19.00 Adana Demirspor - Boluspor
TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 20'nci hafta maçları oynanacak.
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Türk Telekom - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
15.15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko
17.30 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Bellona Kayseri Basketbol
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
15.00 Karayolları - Galatasaray HDI Sigorta
15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Aydın Büyükşehir Belediyespor
17.30 Atlasglobal Yeşilyurt - Türk Hava Yolları
19.00 Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA
AVRUPA LİGLERİ
16.00 Celta Vigo - Eibar (Okay Yokuşlu)
17.00 Sampdoria - Sassuolo (Mert Müldür)
17.30 Werder Bremen - Hoffenheim (Ömer Toprak, Nuri Şahin)
20.00 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
20.00 Roma - Lazio (Mert Çetin, Cengiz Ünder)
22.00 Antwerp -Zulte-Waregem (Sinan Bolat)
22.45 Napoli - Juventus (Merih Demiral*)
23.00 Real Valladolid - Real Madrid (Enes Ünal)
23.00 Lille - Paris SG (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)