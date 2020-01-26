26 Ocak Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

26 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315270)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ,HANIMELİ,HOCAHANI,YENİ CAMİİ sk/ RÜSTEMPAŞA mah SAKA MEHMET,VASIF ÇINAR sk/ SURURİ mah HACI KÜÇÜK,KAPUTÇULAR,VASIF ÇINAR sk/ TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312832)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE,AKSEKİ,AKSEKİ CAMİİ,ALTAY,ALTAY CAMİİ,BAŞKÂTİP,CEVİZCİ EKREM,ESKİ ALİPAŞA,FEVZİPAŞA,KADI,KIRTAY,LÜLECİ YEKTA,NAKKAŞ LEVNİ,SOMUNCULAR,TABAKZADE ÇIKMAZI,UNCU,ÇALAR SAAT,İZZETAĞA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312833)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034.,3038.,3093. sk/ OSMANGAZİ mah 3133. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319386)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038.,1040.,1041.,1042.,1044.,1045.,1046.,1047.,1048.,1050.,1051.,1053.,1057.,1065.,1066.,1067.,1068.,1069.,1070.,1071.,1072.,1072/1.,İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319380)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1122.,AKDOĞAN,ONUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319593)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE,BAŞHANE,BAŞHANE ARALIĞI,BÜLENT DEMİR,CEZAYİRLİ MEKTEBİ,DÖRTKUYU,ESKİ BÖREKÇİ,GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ,GÜLLEHANE,HOCA AHMET,KASIMPAŞA CAMİ,KASIMPAŞA FIRINI,KASIMPAŞA SALHANESİ,KASIMPAŞA TABAKHANE,MATBAA ARKASI,PAŞA DERESİ,POTİNCİLER,SAFRA,SIRABERBERLER,TABAKHANE YOKUŞU,TABAKLAR LONCASI,TURABİ BABA,TURŞUCU BAYRAM,ZİYAFET,ÇAYDANLIK,ÜSTEĞMEN KARA FATMA,ŞAİR MİHRİ sk/ KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA FIRINI,KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU,KIZILAY MEYDANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320768)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628.,630.,634.,636.,642/1.,FATİH sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319671)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319387)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BANDIRMA,BAŞTOPÇU,DEDE EFENDİ,ERİŞ,EŞRAF,FATMAGÜL,FAZLI,FEHİM,HOCA AHMET YESEVİ,KOÇAK,KUZEY,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,MURAKIP,YENİYOL,YURDAGÜL,ZÜMRE,ÜÇNAR sk/ ATATÜRK mah KÖRFEZ,ZEYNEP sk 09:00-14:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322147)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL,AKHAN,AMİRAL,ATASAY,AYERDEM,BANDIRMA,BAŞTOPÇU,BAŞYİĞİT,BERAAT,BEREN,BESTEKAR,BUHARA,BUYRUK,CEMSULTAN,DEDE EFENDİ,EFDAL,ERİNÇ,ERİŞ,EŞRAF,FATMAGÜL,FAZLI,FEHİM,GAZİEMİR,GÖKBEN,GÖKOVA,HAYMANA,HOCA AHMET YESEVİ,HOŞDERE,KADRİYE,KIRAÇ,KOÇAK,KUZEY,KİBAR,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,MUHARREM,MURAKIP,NECİP FAZIL,OKTAY,ORHAN,RAHMİ,SALKIM SÖĞÜT,SAMİMİ,SIR,SİRKECİ,TAYFUR,TUTKUN,YAŞAR KEMAL,YENİYOL,YUKARI PAZAR,YURDAGÜL,ZÜLÜFLÜ,ZÜMRE,ÜÇNAR,İNCESU,ŞULE sk/ ATATÜRK mah AYDINLI,BALTACI,KÖRFEZ,NİHAN,TEVHİD,ZEYNEP sk/ YUNUS EMRE mah ANI,NECİP FAZIL,ŞİRİNDERE sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321254)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİRAL,BUHARA,CEMSULTAN,EFDAL,ERİNÇ,GÖKBEN,KADRİYE,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,ORHAN,SALKIM SÖĞÜT,SAMİMİ,TAYFUR,TUTKUN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 14:30-15:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321241)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BERAAT,BEREN,BESTEKAR,HAYMANA,OKTAY,YAŞAR KEMAL sk 15:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321252)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİRAL,BUHARA,CEMSULTAN,EFDAL,ERİNÇ,GÖKBEN,KADRİYE,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,ORHAN,SALKIM SÖĞÜT,SAMİMİ,TAYFUR,TUTKUN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 16:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321253)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah PROF. MEHMET BOZKURT sk/ ÖMERLİ mah HAKKI İLERİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320324)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ERZURUM KONGRE sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530.,1531.,1539.,1543.,1544.,1545.,1546.,1547.,1548.,ERZURUM KONGRE sk/ ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322232)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BAŞAK,KAFKAS,SAFA,SARE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322408)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI,BODUR,BUHARA sk/ HARMANTEPE mah CAFER,GÜZELDERE sk/ SULTAN SELİM mah BAKAY,BAYRAKTAR,BAĞIMSIZ,BEREKET,BESTEKAR,BOSTANCI,BOYRAZ,BURGAZ,BURÇAK,BİLGİN,BİLLUR,DUMAN,EBABİL,GÜMÜŞHANE,GÜZELDERE,MELİK,TOPALOĞLU,TUNA,YASEMİN,ZAFER sk/ YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE,UÇKU,ŞEKER,ŞENKAL sk/ ÇELİKTEPE mah ALACA,ALPTEKİN,AYBEY,BABA İSHAK,BAHARİYE,BATI,BAYIR,BERGAMA,BODUR,BOZOKLAR,BOĞAZKESEN,BUHARA,BURAK REİS,CANDAR,CEYHAN,DAR,DEFNENAZ,DEPO ARKASI ÇIKMAZI,DERYA,DOĞRU,EVREN,EYALET,FİGEN,GAYRETLİ,GEDİZ,GEDİZ ÇIKMAZI,GEYLANİ,GÖKSU,GÖL,GÜLBAHÇE,GÜLHATMİ,GÜNYAMAÇ,GÜRDAL,GÜZELDERE,GÜZELTEPE ÇIKMAZI,HARZEM,HATMİ,HAYIRLI,HOŞSADA,HÜRMET,KALEM,KALEM ÇIKMAZI,KANCA,KANUNİ,KARAŞAHİN,KARTANESİ,KIVILCIM,KIVILCIM ÇIKMAZI,KIYIBOYU,KUBİLAY,KUYTU,MAHMUT ŞEVKET PAŞA,MAÇKA,MELEKOTU,MESUDİYE,MEVLÜT BAKIRTAŞ,MUTLU,MUŞTA,NANE,OKYANUS,OKÇULAR,OZAN,PAŞAZADE,RİDANİYE,SELİM,SUADİYE,TAŞKENT,TİBET,ULUBATLI,UTKU,VANİLYA,VARDAR,YENİYOL,YILDIRIM BEYAZIT,YUVA,ZADE,ZENCEFİL,ÇAKIR,ÇELEBİ MEHMET,ÇEMENZAR,ÇINARCIK,ÇİÇEK,ÖZLEM,ÜSKÜP,ÜÇOKLAR,İLHANLAR,ŞEHİT KARAKUŞLAR,ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK,ŞEREFE sk/ ŞİRİNTEPE mah ABİDE,ACIYONCA,ADA,ADAŞ,ADEM,ADİL,ADİLE,AHENK,AKAN YILDIZ,AKAN YILDIZ ÇIKMAZI,AKYAZI,AKÇA,AKŞAM,AKŞEN,ALEMDAR,ALKAN,ALKAN ÇIKMAZI,ALTINDAL,AMAÇ,AMBER,ANAYURT,ANIT,ANT,ARDA,ARDAHAN,ARDIÇ,ARMAĞAN,ARİF,ASALET,ASIM,ASLANLI,ASUMAN,ASİL,ATILGAN,ATILGAN ÇIKMAZI,ATLI,AYAN,AYARCI,AYDAN,AYDIN KÜMESİ,AYDINLIK,AYKUT,AYLA,AYSİMA,AYÇİÇEĞİ,AZMİ,AZİM,AZİM ÇIKMAZI,AZİZ,AÇELYA,AĞAÇLI, 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322235)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ,CUMHURİYET,EYÜP,GÜLOVA,HACEGAN,MADALYON,ORDU,REYHAN,YUVALI,ÇINARCIK sk/ SARIGÖL mah ÇINARCIK,ÇİÇEKLİTEPE sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321336)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120.,122.,35.,HAKİMİYET,HÜRRİYET,KANUNİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322230)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU,LİTROS AYVALIDERE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321334)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU,LİTROS AYVALIDERE sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321325)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106.,2.,81.,82.,84.,86.,87.,88.,93.,95.,PEYAMİ SAFA sk/ TURGUT ÖZAL mah 55.,89. sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322233)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA,AYTEKİN,EBRU,ERDİNÇ,FEDAİ,HİSAR,ONURLU,SİNEM,UFUK,VENÜS,ZİYA GÖKALP,İHSAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322969)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ULUBATLI HASAN sk/ GÜRPINAR mah BAHÇEVAN,BELDİBİ,ERTUĞRUL,EVREN,GÜLDEM,HEYBETLİ,MİL,PEKMEZ,SERA,ÇAĞLA,ÇİZGİ,ÖMER SEYFETTİN,ŞEREF,ŞÜKRAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322970)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM,BEGÜM,DENİZ,DUYGU,GÖKÇE,IŞIL,MELİSA,MİMAR,SEBAT,ZİYA GÖKALP,ÖZKAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322966)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 212.,AVRASYA,HÜRRİYET sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322968)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY,YİĞİTTÜRK sk 05:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321518)
- Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322253)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4.,MATBAACILAR 5. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322964)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN,MATBAACILAR 4.,MATBAACILAR 5. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322960)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 2.,MATBAACILAR 3. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323872)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKIN,1.DİKMEN,1.UFUK,1.ÖMRÜM,2.BARIŞ,3.AŞIK VEYSEL,BAYIR,BILDIRCIN,DAĞLI,KEMAL,SOSYAL,SÜLEYMAN EFENDİ,UZAY,İSTİKLAL sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324073)