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"26. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" verildi

Kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında Sakıp Sabancı'nın başlattığı sanat ödülleri, 26'ncı kez sahiplerini buldu.

13.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:58
Kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında Sakıp Sabancı'nın başlattığı sanat ödülleri, 26'ncı kez sahiplerini buldu.
Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'te düzenlenen törende, MSGSÜ 2018-2019 akademik yılı sonunda resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.
"26. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" bu yıl resim bölümünden Su Alara Acerol, Burcu Nur Cengiz ve Zeynep Yazgan'a, heykelde Işıl Özsakabaşı, Aylin Taslak ve Aysun Telli'ye, geleneksel Türk sanatları bölümünde ise Esra Kocaman, Hatice Kahraman ve Zübeyde Uzun'a verildi.
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, sanatın toplumsal konularda farkındalık gücünün yüksek olduğunu belirterek, bugüne kadar 234 öğrenciyi, 6 binden fazla cumhuriyet altınıyla desteklediklerini kaydetti.
Safkan, ayrıca ödül alan öğrencilerin sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da adının duyulmasını temenni ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Handan İnci Elçi ise ödüllerin 26 yıl boyunca devam etmesinin önemli olduğunu belirterek, sanat alanında yapılan faaliyetlerin farkedilmesinin de sanatçıların üretimini arttırdığının kaydetti.
Toplamda 240 cumhuriyet altını değerinde Türk lirası ödül verilen genç sanatçıların eserleri, aynı zamanda müzede sanatseverlerle buluştu.

Sakıp Sabancı, Güncel

Kaynak: AA

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