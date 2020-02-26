26 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:30 Maç Sonu
04:45 Süper Lig Maç Sonu
05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Sonu
10:00 Özel Röportaj
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Futbolun Şehirleri
15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi
16:30 Maç Sonu
16:45 Süper Lig Maç Sonu
17:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Özel Röportaj
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 Özel Röportaj
21:00 beIN Manşet
21:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
22:00 Maç Önü
22:00 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Real Madrid - Manchester City
23:00 Napoli - Barcelona
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi