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26 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

26 Şubat 2020 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

26.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 26.02.2020 06:4526 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:30 Yeniden Konuşalım

03:30 Rehber

04:30 Yalan Dünya

06:00 Annem

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

11:30 Fatmagül'ün Suçu Ne?

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Sultan

19:00 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt


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Kaynak: InterSinema.com

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