26 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

'81 İlde 81 Anaokulu' projesi ile çocuklar badmintonla tanıştı
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Anaokulu projesi 81 ilde başladı
"Türkiye
genelinde Anaokulları Arası Türkiye Şampiyonası yapacağız"
"Çocuklar için TBF marka raket ürettirdik"
"Sosyal sorumluluk projelerinde öncü bir federasyonuz"
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
Dünü izinli geçiren Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG CP MAÇINA DOĞRU
18: 30 Teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleleyecek.
19: 00 Turuncu-lacivertli ekip, son çalışmasını yapacak.
19: 30 Sporting CP Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
20: 00 Sporting CP hazırlıklarını tamamlayacak.
KASIMPAŞA
13.00 Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, Etiler Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
10.00 Milliyet Gazetesi ile İzmir Ticaret Odası'nın ortaklaşa düzenlediği paneller gerçekleşecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir saat 11.45'te, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise saat 14.00'teki oturumda konuşma yapacaklar.
TFF 1'İNCİ LİG
16.30 Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.30 Akhisarspor - Giresunspor
19: 00 Adanaspor - Cesar Grup Ümraniyespor
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)
23.00 Real Madrid - Manchester City
23.00 Lyon - Juventus
UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu rövanş)
20.00 Braga - Rangers
BASKETBOL
ING BSL
18.00 OGM Ormanspor - Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)
18.00 Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
20.15 Teksüt Bandırma - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)
20.15 Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)
KADINLAR EUROLEAGUE
17.00 UMMC Ekaterinburg - Çukurova Basketbol
22.00 ASVEL Lyon Feminin - Fenerbahçe Öznur Kablo
KADINLAR EUROCUP
22.00 Basket Landes - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
15: 00 Eczacıbaşı VitrA - PTT
18.00 Nilüfer Bld. - Beylikdüzü Voleybol İhtisas
18.30 Karayolları - VakıfBank
CEV CUP
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor