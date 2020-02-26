26 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Şubat Çarşamba günü İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

26 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah TAŞKIN sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1434, 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1469., 1475., 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365261)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AZİZ, BACTAR, GAZİ, HASKÖY, HASKÖY FIRINI, KULÜBE, PARÇACI, ÇAMLICA sk/ PİRİPAŞA mah BACTAR, GÜL ARALIĞI, HASKÖY, KALAFATÇI HAMAM, KALAYCI BAHÇE, KIRMIZI MİNARE, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, UĞUR ULUNÇ, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI, ÜTÜCÜ FERHAT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367228)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AZİZ, AZİZ ÇIKMAZI, BACTAR, DURU, FISTIKÇI, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HASKÖY, HASKÖY CAMİİ, KARAİM ÇIKMAZI, KÖMÜRCÜ ABDİ, KİTABİ, MAHLÜL, MERHAMET, MEZARLIK ÜSTÜ, MEŞVERET, MÜVERRİH ALİ, MİNE ÇİÇEĞİ, ODUNCU, SÜRÜCÜLER, TAŞKESEN, ÇEKİRDEKÇİ, ÇÖP ÜSTÜ, ÜNRE, ŞEVKİYE sk/ PİRİPAŞA mah BACTAR, BEYAZ PAPATYA, KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, MEŞVERET, SÜRÜCÜLER, TAŞKESEN, TENEKECİ, VİRAN, VİRAN ARALIĞI, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAM AĞACI, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI, ŞEVKİYE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KÜÇÜK BAYIR sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367232)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-5, G-678, G-679, G-684, G-685, G-686, G-687, G-707, G-711, G-713, G-725, G-837, G-859, G-928 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368138)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, BUĞRA, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk/ YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ sk/ ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, TAŞOCAĞI, ÇAĞTAY sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368091)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, HANIMEFENDİ, HARZEMŞAH, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PERİHAN, SAĞDIÇ, SIRA CEVİZLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368215)