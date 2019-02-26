26 Şubat Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI<br><br>20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)<br><br>GALATASARAY<br><br>Sarı-kırmızılılar, kupada oynayacakları Hatayspor maçı için bu kente gidecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>12.00 Siyah-beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.<br><br>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>22.45 Cardiff City - Everton (Cenk Tosun)<br><br>22: 45 Leicester City - Brighton and Hove Albion (Çağlar Söyüncü)<br><br>23: 00 Lazio - Milan (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>17.00 İstanbul Büyükşehir Belediye Erkek Voleybol Takımı, dostluk maçında Polonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Onico Warzsawa ile karşılaşacak.<br><br>VOLEYBOL<br><br>Kadınlar Şampiyonlar Ligi<br><br>19: 00 VakıfBank - Beziers VB<br><br>17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Kazan<br><br>21: 00 CSM Bucuresti - Fenerbahçe Opet<br><br>Erkekler CEV CUP<br><br>15: 00 Kuzbass Kemerovo - Galatasaray