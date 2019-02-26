26 Şubat 2019, 09:32
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26 Şubat Salı Dha Spor Gündemi

26 Şubat Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)GALATASARAYSarı-kırmızılılar, kupada oynayacakları Hatayspor maçı için bu kente gidecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20.00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, kupada oynayacakları Hatayspor maçı için bu kente gidecek.

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah-beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Cardiff City - Everton (Cenk Tosun)

22: 45 Leicester City - Brighton and Hove Albion (Çağlar Söyüncü)

23: 00 Lazio - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediye Erkek Voleybol Takımı, dostluk maçında Polonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Onico Warzsawa ile karşılaşacak.

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19: 00 VakıfBank - Beziers VB

17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Kazan

21: 00 CSM Bucuresti - Fenerbahçe Opet

Erkekler CEV CUP

15: 00 Kuzbass Kemerovo - Galatasaray Trabzonspor, Fatih Terim Stadı, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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