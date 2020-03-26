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26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı

Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde çalışan 26 Türk işçi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ülkelerine dönemiyor.

26.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:59
26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı

Kuzey Makedonya 'nın Üsküp kentinde çalışan 26 Türk işçi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ülkelerine dönemiyor.


Bir süre önce Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentine çalışmak için giden ve aralarında 20 Ordulu, 5 Samsunlu ve 1 de Afyonkarahisarlı işçilerin bulunduğu toplam 26 kişilik işçi grubu, korona virüsü nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasından dolayı mahsur kaldıklarını belirtti. Zor ve sağlıksız şartlarda kaldıklarını belirten ve çektikleri videoyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine seslerini duyurmak isteyen işçiler, bir an önce Türkiye'ye gelmek ve gerekli kontrollerden sonra ailelerine kavuşmak istediklerini belirttiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Makedonya, Üsküp, İşçi, Güncel

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