26 yıl önce PKK'nın katlettiği 'Sündüs' şehitleri anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda 26 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 10'u çocuk 24 kişi, kabirleri başında anıldı.18 Haziran 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından kadın, erkek ve çocuk gözetmeksizin şehit edilen 24 vatandaş için her yıl olduğu gibi bu yıl da aileleri ve halkın katılımıyla Bahçesaray Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Çarşı merkezinde ellerinde 26 yıl önce şehit düşen vatandaşların isimlerinin yer aldığı dövizlerle "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan ilçe halkı, merkezdeki çay bahçesine kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Bahçesaray Kaymakamı Onur Şatıroğlu, hain terör örgütünün ilçede yıllar geçse de unutulamayacak bir acı yaşattığını söyledi. Kadın, çocuk dinlemeden masum vatandaşların hiçbir sebep yokken PKK'lı teröristlerce katledildiğini dile getiren Şatıroğlu, "Hain terör örgütü bugün de başarıya ulaşamayacaktır. Bu tarz olaylar bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü arttırmaktan başka hiçbir duruma hizmet etmemektedir. Bahçesaray halkıyla, birlik ve beraberliğimizle terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürmeye yeminliyiz" dedi.Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Sündüs katliamının üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen PKK terör örgütünün yaptığı bu katliamın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Sabırlı, "Bu ateş 26 yıldır içimizi yakıyor. 18 Temmuz 1993 Pazar günü saat 22.00 sularında yaşanan bu vahim kanlı olay, Bahçesaray ilçesi Sündüs Yaylası mıntıkasına gelen 7 silahlı kişi ve grubun başı bilinen vahşi, sarı sakallı, mavi gözlü cani, kadın ve çocukları Ahmet Sevgili'nin 12 metrekarelik çadırına toplayıp hepsini kurşuna dizdi. Tek erkek ve yetişkin olan Ahmet Bey'in yaralı, geri kalan 14 çocuk ve 10 kadın olmak üzere 24 kişiyi vahşice şehit ettiler. Kader ve ölüm saatleri aynı olan 14 çocuk ve 10 bayandan oluşan bu 24 mazlumun katliamını yapan PKK terör örgütünü nefretle kınıyorum. Rabbim onların her iki cihanda ateşlerini bol etsin" ifadelerini kullandı.Susa, Başbağlar ve Sündüs katliamının halkı korku ve tehditle dizayn etmek isteyenlerin gerçekleştirdiği vahim katliamlar olduğunu dile getiren Sabırlı, "Ülke ekonomisine, hayvancılığa büyük darbe vurulmuş. Halkın metropol şehirlere göç edilmesine vesile olmuş. 26 yıl geçti Sündüs katliamının üzerinden ama acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Bizler şehit yakınları olarak üzerinden asırlar da geçse gelecek nesillerimize bu vahim olayı aktaracağız, unutturmayacağız ve taşeronlarını da her zaman şiddetle kınayacağız. Ey Sündüs şehitleri sevinin ve hoşnut olun, bugün binlerce kişi her yıl olduğu gibi sizi saygı ve rahmetle yad ediyor. Katillerinizi de lanetle anıyor. Bu vesile ile Sündüs şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah. Kederli ailelerine sabır versin" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından kalabalık şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Anma programına Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Orhan Kaş, Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, eski Bahçesaray Belediye Başkanı Naci Orhan, şahit aileleri ve ilçe halkı katıldı. - VAN