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27.5 ton kaçak kömür ile yakalandı, "Buğday taşıyorum" dedi

27.5 ton kaçak kömür ile yakalandı, "Buğday taşıyorum" dedi Zonguldak şehir girişinde polis ekiplerince durdurulan ve buğday taşıdığını söyleyen tır şoförünün dorsesinden 27.5 ton kaçak linyit kömür çıktı.

12.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:45
27.5 ton kaçak kömür ile yakalandı, "Buğday taşıyorum" dedi
ZONGULDAK - Zonguldak şehir girişinde polis ekiplerince durdurulan ve buğday taşıdığını söyleyen tır şoförünün dorsesinden 27.5 ton kaçak linyit kömür çıktı. Polis , kömüre el koydu.
Tekirdağ'dan yüklediği linyit kömürü ile yola çıkan M.G., Zonguldak'a yola çıktı. 27.5 ton kömürün üzerine buğday yerleştiren sürücü 470 kilometre yol geldi.
Sürücü Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kozlu ilçesi girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Aracında buğday yüklü olduğunu ifade eden sürücünün çelişkili ifadeleri sonrası polis ekipleri brandayı açtığında kömür olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine kömürü Tekirdağ'dan ucuz fiyata aldığını söyleyen sürücü herhangi bir evrağının da olmadığını söyledi. Olası uyuşturucu ihmaline karşı narkotik köpeği "Dark" ile birlikte tır ve dorse üzerinde incelemelerde bulunuldu. Uyuşturucu çıkmaması üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinden ayrıldı.
Ekipler, sürücü ve kömür için tutanak tuttu. Kömüre de el konuldu. Kömürün İl Özel İdaresi'ne teslim edileceği ve mahkeme kararı sonrası sonucun netleşeceği öğrenildi. 27.5 ton kaçak kömür ile yakalandı, ’Buğday taşıyorum’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, 3. Sayfa
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