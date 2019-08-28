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27 Ağustos 2019 Haberleri

27 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

28.08.2019 00:18 27 Ağustos 2019 Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Fırat Aydınus, Hilal Kaplan, Genel

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00:18   27 Ağustos 2019 Haberleri
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23:12   Akdamar Kilisesi'ni Kafkas Hristiyanları geri istiyor
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