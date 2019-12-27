Haberler » Sinema » 27 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı - Haberler

27 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

27 Aralık 2019 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

27.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 06:45 27 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Aşk ve Mavi

04:15 Seviyor Sevmiyor

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai


Nihat Hatipoğlu, Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:22   Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 kişi öldü - Haberler
07:14   10 dakikalık dükkan soygunu film sahnelerini aratmadı - Haberler
07:12   Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı - Haberler
07:12   FLAŞ - Haberler
06:50   Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu uçak düştü - Haberler
00:53   Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Haberler
00:32   Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Haberler
22:03   Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi - Haberler
21:57   Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Haberler
27.12.2019 07:37:14