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27 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Aralık 2019 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

27.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 06:45 27 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 TFF 1. Lig Top 10

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Saati

15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:30 TFF 1. Lig Top 10

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Haftanın Öyküleri

18:30 Taraftar

19:00 Taraftar

19:15 Süper Lig Top 10

19:30 Maç Önü

20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği

21:15 Devre Arası

21:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği

22:30 Süper Lig Maç Sonu


beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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