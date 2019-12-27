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27 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

27 Aralık 2019 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

27.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 06:45 27 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Bisiklet

01:05 Haberler

01:10 Bisiklet

02:10 Bisiklet

03:10 Biatlon

04:00 Biatlon

05:00 Kayaklı Koşu

06:00 Kayaklı Koşu

07:00 Kayakla Atlama

08:30 Alp Disiplini

09:15 Alp Disiplini

10:00 Olimpiyat Oyunları

10:35 Alp Disiplini

11:15 Alp Disiplini

12:00 Tenis

13:00 Tenis

14:00 Tenis

15:05 Yüzme

16:00 Yüzme

17:00 Atıcılık

17:40 Alp Disiplini

18:15 Alp Disiplini

19:00 Olimpiyat Oyunları

20:00 Olimpiyat Oyunları

21:00 Kayakla Atlama

22:00 Haberler

22:05 Kayakla Atlama

23:00 Kayakla Atlama


Eurosport, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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