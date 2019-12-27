27 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Spor Kitaplığı
05:35 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Lig Raporu
16:30 1. Lig Gündemi
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
18:30 Spor Merkezi
20:20 Dakika Skor
22:15 Stadyum