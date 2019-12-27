27 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah HALİDE EDİP ADIVAR,YÜCEL,İSTİKBAL sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251542)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI,ŞİRİN sk 13:00-17:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251595)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah GAZİ OSMAN PAŞA,GÜN IŞIĞI,PLEVNE sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251847)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah OKTAY RIFAT,ORKİDE,SU YOLU sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251566)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA,MERKEZ,ŞEHZADEBAŞI sk 13:00-17:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251850)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 828.,829.,830.,FATİH SULTAN MEHMET sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251845)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307.,317.,324.,328.,329.,330.,331.,332.,333.,334.,335.,336.,337.,338.,MEHMET AKİF sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251777)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 262.,284.,ANAFARTALAR,GELİBOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251826)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003.,3007.,HALİL FAHRİ ORMAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252917)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120.,2121.,2122.,2123.,2124.,2125.,2126.,2137.,2138.,2140.,2141.,BARBAROS,MATBAACILAR,MATBAACILAR 5. sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599.,601. ÇIKMAZ,602.,603.,604.,BARBAROS,GAZİ,KARADENİZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253900)