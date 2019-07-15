Alaçam
ilçesinde Bengü
ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği 27. Bengü Yayla Şenlikleri yapıldı.
Şenlik kapsamındaki güreşlere 400 güreşçi katıldı. Hasan Çevik rakibi Mesut Aşkın'ı final maçında yenerek başpehlivan oldu.
Güreşlerin ağalığı ise 55 bin lirayla işadamı Bahri Önder'in oldu.
Bengü ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdem Bakır ise "Bengülüler kendi vatanını, toprağını seven insanlar, bizleri köyünü yaşatmaya çalışan ve bunun için çaba veren insanlarız. Bu kapsamda bizlerin yanında olan herkese sonsuz teşekkür ederiz." diye konuştu.
Güreşleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Erhan Aksu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.