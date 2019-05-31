27 bin 500 öğrenciye sigaranın zararları anlatıldı

Kaynak: AA

Sigara ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği "Sevgi Dili" projesi kapsamında 27 bin 500 öğrenciye sigaranın zararlarını anlattı.Proje kapsamında anne ve babalarına sigarayı bıraktıran 223 öğrenci ve öğrencileri velileri Memişağa Parkı'nda bir araya gelerek "Sevgi Dili" projesi kapsamında İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Burada düzenlenen programda sigarayı bıraktıran öğrencilere plaket verildi.SUMDER Başkanı Dr. Ali Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'ndan aldıkları destekle 61 ilkokulda 27 bin 500 öğrencilerle "Sevgi Yumağı" projesini yürütmeye çalıştıklarını söyledi.Öner, 492 öğrencinin anne ve babalarına sigarayı bıraktırdığını belirterek, şunları kaydetti:"Bu bir insanın tirenden çekilmesi veya kurtarılması olayı değildir. Bu daha büyük bir olaydır. Bir doktorun hastasına sigarayı bıraktırması olayı değildir. Eğer işin içinde çocuklar varsa yarınlara ulaşan bu bağımlılık en akıllı tokadı yiyecek. Bu iş bitecektir demektir. Bize iyi bir destek gelirse iddia ediyorum her yıl Rize'de 5 bin anne ve babaya sigarayı bıraktırırız."Sigarayı bırakarak maaşıma zam yaptımProje kapsamında sigarayı bırakan Numan Erkan ise yaklaşık 30 yıldır sigara içtiğine dikkati çekerek, bu proje kapsamın da sigarayı bıraktığını anlattı.Sigaradan dolayı sıkıntılar ve zorluklar çekmeye başladığını dile getiren Erkan, "Merdiven ve yokuş çıkarken çok zorlandım. Sporu seven bir insan olduğum için sporu yaparken bile engel olmaya başladı. Sigarayı bırakmayı da biraz abartıyorlar. Bunu kendi iradenle içiyorsun. Beyinde bittiği zaman bu iş bitiyor. Sigarayı bırakırken çocuklarımın ve eşimin çok desteği oldu. Eşim bana 15 yıl insan gibi kokmaya başladın dedi. Bu erkek için şok ağır bir şey." diye konuştu.Erkan, günde iki paket sigara içtiğini belirterek, şöyle devam etti:"Sigaradan kalan artırdığım parayı yiyorum ve acımıyorum. Yaklaşık üç ay oldu bırakalı. Bugün en düşük bir sigara 10 lira. Ayda 300 lira, üç ayda ise 900 lira yapar. 900 lira maaşıma zam yaptım. İçmediğin zaman hayattan zevk alıyorsun. Hayata bakış açın değişiyor. Yaşamak istiyorsun. Çocuklarımızı zehirlemeyelim. Paramız cebimizde kalsın. Sağlıklı yaşayalım."