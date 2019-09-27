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27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 27 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

27.09.2019 18:26
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 27 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıksız köyü kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 26 ve Suriye uyruklu bir kişi olmak üzere toplam 27 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
27 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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