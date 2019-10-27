27 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
01:00 Maç Sonu
01:30 Maç Saati
02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
03:30 Maç Saati
03:30 Süper Lig'in Gol Kralları
04:00 Maç Saati
05:30 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
12:00 Maç Saati
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Eski Dostlar
13:15 Kısa Özet: BJK-GS 2018-2019 Sezonu
13:30 Kısa Özet: GS-FB 2018-2019 Sezonu
13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
14:00 Derbiye Doğru
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:00 Maç Sonu
16:00 90 Dakikada 90 Gol
17:00 Maç Önü
19:00 Beşiktaş - Galatasaray
19:45 Devre Arası
20:00 Beşiktaş - Galatasaray
21:00 Maç Sonu
21:15 Maç Önü
23:15 Maç Saati
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin