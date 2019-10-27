27 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sevgili Geçmiş
02:45 Dünyanın En Güzel Kokusu
04:15 Türk Müziği
05:15 Kiralık Aşk
07:00 Yüksek Sosyete
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:15 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:30 Sevgili Geçmiş
15:30 Benim Tatlı Yalanım
18:45 Star Haber
20:00 Büyük Baskın
22:15 Büyük Baskın