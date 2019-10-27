27 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:35 Süper Lig Özetler
01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
02:45 Süper Lig Özetler
03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
04:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
05:45 Teknik Analiz
07:13 İstiklal Marşı
07:15 Süper Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:35 İngiltere Premier Lig Özetler
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu Final Karş.
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Haftasonu
18:00 Stadyum Özel
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum