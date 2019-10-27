27 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Aileler Yarışıyor
02:05 Seksenler
03:40 İncir Ağacı
05:00 Ömür Dediğin
05:30 6 Mantı
06:30 Beni Böyle Sev
08:50 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Bi Dünya Yaşam
13:30 Seksenler
16:50 İncir Ağacı
19:00 Ana Haber
20:00 Elimi Bırakma