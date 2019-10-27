27 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Son Silah

02:30 Kelime Oyunu

03:30 Çok Gezenti

04:30 Müzik

05:10 Sen de Yap

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Şans Kapıyı Kırınca

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:45 Sende Yap

15:45 Kadın Dokunuşu

17:00 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

20:15 Muhteşem İkili

23:00 Uzaylı İstilası