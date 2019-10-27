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27 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

27 Ekim 2019 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

27.10.2019 06:4527 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Son Silah

02:30 Kelime Oyunu

03:30 Çok Gezenti

04:30 Müzik

05:10 Sen de Yap

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Şans Kapıyı Kırınca

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:45 Sende Yap

15:45 Kadın Dokunuşu

17:00 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

20:15 Muhteşem İkili

23:00 Uzaylı İstilası


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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