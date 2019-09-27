Haberler » Gündem » Haber

27 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar İstanbul'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile İstanbul'un bazı ilçelerinde eğitme 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklama sonrası vatandaşlar İstanbul'da hangi okullar tatil edildi ve İstanbul'da eğitime ara verildi mi gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İstanbul Cuma okullar tatil mi? 27 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar.

27.09.2019 10:3427 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar İstanbul'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

26 Eylül Perşembe günü yaşanan İstanbul depremi sonrası eğitime ara verilmişti. İstanbul Valiliği 27 eylül Perşembe günü yaptığı açıklama ile bazı okullarda eğitime 1 gün ara verdi. İstanbul Cuma okullar tatil mi? 27 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar. İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi. İşte İstanbul'da tatil olan okulların sıralı listesi…

İSTANBUL VALİLİĞİ, 9 İLÇEDE 14 OKULUN TATİL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da 9 ilçede 55 okul incelendi, 14 okul bir gün süreyle tatil edildi" denildi.

İSTANBUL'DA TATİL EDİLEN OKULLARIN SIRALI TAM LİSTESİ

Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu

Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca: Arif Nihat Asya MTAL


İstanbul, Eylül, Gündem, Eğitim, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
14:18 Süper Lig 5. hafta maç programı - Süper Lig puan durumu
14:03 Kurşun dizisi ne zaman başlıyor belli oldu! Kurşun dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
12:16 Kaçış sendromu hastalığı nedir? Kaçış sendromu hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri
11:45 Google kurucularından Sergey Brin kimdir?
11:33 Elele nasıl yazılır? TDK el ele mi elele mi? Ayrı mı bitişik mi yazılır?
11:01 Google kurucularından Larry Page kimdir?
10:40 Bekçilik sözlü sınavı giriş yerleri belli oldu! İşte Polis Akademisi sınav giriş belgesi