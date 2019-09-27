27 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar İstanbul'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

26 Eylül Perşembe günü yaşanan İstanbul depremi sonrası eğitime ara verilmişti. İstanbul Valiliği 27 eylül Perşembe günü yaptığı açıklama ile bazı okullarda eğitime 1 gün ara verdi. İstanbul Cuma okullar tatil mi? 27 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar. İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi. İşte İstanbul'da tatil olan okulların sıralı listesi…

İSTANBUL VALİLİĞİ, 9 İLÇEDE 14 OKULUN TATİL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da 9 ilçede 55 okul incelendi, 14 okul bir gün süreyle tatil edildi" denildi.

İSTANBUL'DA TATİL EDİLEN OKULLARIN SIRALI TAM LİSTESİ

Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu

Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca: Arif Nihat Asya MTAL