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27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı

Club Brugge-Galatasaray mücadelesi öncesinde 27 Galatasaray taraftarı, Belçika polisi tarafından gözaltına alındı.

18.09.2019 19:06

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Brugge- Galatasaray maçı öncesinde Belçika'da tansiyon yükseldi. Brugge kent meydanında toplanan Galatasaray taraftarlarına, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.

Skorer'de yer alan habere göre Brugge polisinin 22 Galatasaray taraftarını gözaltına aldığı bildirildi. Belçika basını gözaltına alınan taraftarların üzerlerinde sopa ve meşale bulunduğunu yazdı.

MAÇ BİTİMİNE KADAR TUTULACAKLAR

Öğle saatlerinde alıkonulan 22 sarı-kırmızılı taraftara öğleden sonra 5 kişinin daha eklendiği ve sayının 27'ye yükseldiği kaydedildi. Gözaltına alınan taraftarların, maç bitimine kadar karakolda gözaltında tutulmalarına karar verildiği, karşılaşmanın ardından serbest bırakılacakları ifade edildi.

27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı

Galatasaray, Belçika, Brugge, Spor

YORUMLAR(14)
KENAN:Başlarlar şimdi ağlamaya bize her yerde haksızlık yapılıyor tff ve Fenerbahçe yaptı derler hiç şaşırmam neyse başarılar clup buruge
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DELY:bakıyorumda leş kargaları toplanmış dedikodu yapıyor. . . :)))
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HAKAN:barbar batı
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SERCAN D.:bunların asıl amacı oradaki ünlü striptiz kulüpleri değilse ben neyim hahahaha takılın kardeşler kıllı şişko yağ tulumu kara tenli karılarınız ve sevgililerinizden sonra bembeyaz ilik gibi sarışınların yeşil gözlerle sizlere göz banyosu yaptırmasını hakettiniz
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KEMAL:BABA ADAMLAR KIRK YILIN BAŞI MUTLU OLACAKLAR. ÇOK GÖRMEYELİM. YAKIŞIR
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FIRTINA:çirkefler orayıda karıştırdılar haydi clup buruj şansın bol olsun . .
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DELY:verin benim kupamı üüüüüüüüü
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1907:tinerci pembişler her yerde pislik yapar
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DELY:tineri sen çekmişssin anlaşılan :DDDD
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Neticede milli mesele bu,gidip elin gavurunu tutacak değilizya başarılar club brugge
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