27 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecekKADINLAR DÜNYA KUPASI Çeyrek Final - 22.00 Norveç - İngiltereAFRİKA ULUSLAR KUPASI 17.30 Madagaskar - Burundi20.00 Senegal - Cezayir 23.00 Kenya - Tanzanya BASKETBOLKadınlar EuroBasket13.00 İsveç - Karadağ15.30 Fransa - Çekya17.00 Macaristan - Slovenya18.30 İngiltere - Litvanya18.45 Rusya - Belçika19.30 TÜRKİYE - İtalya21.00 Ukrayna - İspanya21.30 Belarus - Sırbistan