27.06.2019 09:10
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27 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

27 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecekKADINLAR DÜNYA KUPASI Çeyrek Final - 22.

GALATASARAY
13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı , Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın , Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecek

KADINLAR DÜNYA KUPASI
Çeyrek Final -
22.00 Norveç - İngiltere

AFRİKA ULUSLAR KUPASI
17.30 Madagaskar - Burundi
20.00 Senegal - Cezayir
23.00 Kenya - Tanzanya

BASKETBOL
Kadınlar EuroBasket
13.00 İsveç - Karadağ
15.30 Fransa - Çekya
17.00 Macaristan - Slovenya
18.30 İngiltere - Litvanya
18.45 Rusya - Belçika
19.30 TÜRKİYE - İtalya
21.00 Ukrayna - İspanya
21.30 Belarus - Sırbistan


Kaynak: DHA
voleybol , Sigorta , Galatasaray , Spor

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